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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه في الإسكندرية للطب الشرعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بإحالة الشاب المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الإبراهيمية إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان وقت ارتكاب الواقعة واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وشهدت منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، جريمة أسرية مأساوية، بعدما لقي رب الأسرة مصرعه إثر تعرضه لاعتداء داخل شقة سكنية بشارع الأحقاف، فيما أُصيبت زوجته بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث ترقد داخل العناية المركزة في حالة حرجة، كما أُصيب نجلهما الآخر بجروح متفرقة استلزمت خياطة نحو 21 غرزة.

وتشير التحريات الأولية إلى اتهام نجل المجني عليه، البالغ من العمر 19 عامًا، بارتكاب الواقعة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، فيما أجرت جهات التحقيق المعاينة اللازمة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وبدأت في جمع الأدلة وفحص ملابسات الحادث.

وتواصل النيابة العامة مباشرة تحقيقاتها في الواقعة، في انتظار نتائج تحليل عينة الدم والتقارير الفنية وتقارير مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على مدى تعاطي المتهم للمواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسكندرية منطقة الإبراهيمية جريمة أسرية

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