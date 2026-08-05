محافظ الوادي الجديد تتفقد الوحدة الصحية ومسجد الفاروق عمر بقرية درب الأربعين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الخدمات الطبية بالوحدة الصحية لقرية درب الأربعين 3 وذلك خلال جولتها التفقدية بالقرية، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز.

حيث اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بلدغات العقارب وغيرها من الزواحف السامة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، كما وجهت بحصر احتياجات الوحدة الصحية من المستلزمات والأدوية لتوفيرها بصورة عاجلة وفقًا للإمكانات المتاحة.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مسجد« الفاروق عمر» المُقام بالجهود الذاتية، مشيدةً بروح التعاون والمشاركة المجتمعية التي جسدها أهالي القرية في تنفيذ المسجد، مؤكدةً أن هذه النماذج الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم جهود التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.