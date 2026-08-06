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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فجوة الأجور وكثافة الفصول.. برلمانية تكشف أسباب انتشار الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
رحمة سمير

كشفت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر رغم التهديدات الأمنية والقرارات الوزارية الصارمة، منتقدة المحاولات الحكومية السابقة لمواجهة الدروس الخصوصية عبر إغلاق السناتر أو تهديد المعلمين بالمحاسبة، واصفة إياها بالحلول النظرية التي أدت لنتائج عكسية؛ حيث باتت الإعلانات عن المراكز الخاصة تُملأ الشوارع وشاشات التلفاز ومحطات المترو.

وأكدت النائبة سناء السعيد، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية أمر مستحيل دون تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للمعلم، كاشفة عن أزمة هيكلية في الأجور.

وأوضحت أن المعلمون يُصرف لهم الحوافز والمكافآت بناءً على أساسي أجور عام 2014، في حين تُطبق الخصومات والاستقطاعات وفق أجور العام الحالي، مما أحدث فجوة مالية ضخمة في دخل المعلم، فضلا عن أن المعلم الشاب حين يصدم بفصل يضم 60 إلى 70 طالبًا، مع غياب البنية التحتية والعمالة الأساسية، يجد نفسه عاجزًا عن تقديم محتوى حقيقي خلال حصة لا تتجاوز 45 دقيقة، مما يدفع الطالب وولي الأمر تلقائيًا إلى السنتر.

وشددت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن ما يمر به المُعلم ليس تبريرًا للتقصير ولكنه حق مشروع للبحث عن استقرار معيشي يُمكنه من أداء رسالته التربوية داخل المدارس الحكومية.

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