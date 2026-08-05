عضو تعليم النواب تُفجر مفاجأة: تقارير القضاء على كثافة الفصول مغلوطة وفصول الصعيد تتجاوز 65 طالبًا

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه رغم مساعي ومحاولات تطوير المنظومة التعليمية، إلا أن التقييم العام للمخرجات والنتائج من وجهة نظرها ينتهي إلى أن المحصلة لا تزال صفرية ولا تلامس طموحات الشارع.

ورفضت النائبة سناء السعيد، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، المسار الحالي لمنظومة التعليم، مشيرة إلى أن المقدمات الخاطئة تؤدي حتمًا إلى نتائج غير مرضية، موضحة أن قرار إلغاء بعض المواد يفرغ المخزون المعرفي والتراكمي الذي يجب أن يتشكل لدى الطالب منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

وانتقدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الاعتماد على نظام معلم الحصة لمواجهة العجز القائم، مشددة على أن الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلم التربوي الخريج هو أساس أي عملية تعليمية ناجحة ومستقرة، داعية إلى ضرورة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية لضمان جودة الأداء داخل الفصل.

وعلى صعيد كثافة الفصول، كشفت النائبة سناء السعيد، عن مغالطة التقارير الرسمية التي تدعي القضاء على الظاهرة، مؤكدة أن أعداد الطلاب في فصول بعض المحافظات لا سيما في الصعيد لا تزال تتجاوز 60 و65 طالبًا في الفصل الواحد، وهو ما يعوق تطبيق أي رؤية تطويرية حديثة.

وحذرت من محاولات إسقاط آليات المدارس الخاصة والدولية مثل إتاحة المواد الاختيارية والتغيير المباشر في المناهج على بيئة التعليم العام؛ مؤكدة أن المدارس الحكومية تفتقر للبنية التحتية والمقومات الأساسية لتطبيق هذه الأنظمة، وأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من البنية التحتية، وخفض الكثافات، ودعم المعلم قبل إدخال أي تعديلات هيكلية على المناهج والامتحانات.

https://www.youtube.com/watch?v=9_yF3S8dqkc