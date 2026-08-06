حسم ملف إمام عاشور يقترب.. الأهلي يتمسك بسياسته واللاعب يواصل التأهيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن غياب إمام عاشور عن المباريات الودية، إلى جانب عدم ظهوره في بعض الفعاليات الخاصة بالنادي، أثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبله مع الأهلي، في ظل استمرار المفاوضات الخاصة بتجديد عقده، واختلاف وجهات النظر بشأن المقابل المالي.

وأشار حتحوت إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في التوصل لاتفاق على التجديد وفق العرض الذي قدمه الأهلي، أو استمرار اللاعب بعقده الحالي لمدة موسمين، وهو خيار يبدو بعيدًا، أو رحيله في حال تلقي عرض مناسب يحقق استفادة لجميع الأطراف، خاصة مع تمسك النادي بسياسة الرواتب الجديدة وعدم رغبته في خلق استثناءات داخل الفريق.

من جانبه، أوضح أمير هشام أن غياب إمام عاشور عن المباراتين الوديتين يعود إلى خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب شكوى في عضلة السمانة، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لحسم ملف اللاعب قبل سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا، مع استمرار تمسك الإدارة بعدم تجاوز سياسة الرواتب التي أقرتها خلال الموسم الحالي.