مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 5-8-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراتي بنفيكا وهارتس وسالزبورج مع بافوس في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
هراديك كرالوف X بشكتاش – 8 مساء
سالزبورج X بافوس – 8 مساء
باوك سالونيكا X أندرلخت – 8.45 مساء
بنفيكا X هارتس – 10 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
إف سي نوح X سيون – 7 مساء
بايد X رابيد فيينا – 7 مساء
دينامو كييف X كاراباج – 8 مساء
ديبريتشين X كوبنهاجن – 8 مساء
إف سي شيريف X سانت جالين – 8 مساء
أياكس X شيلبورن – 9 مساء
سبورتينج براجا X دينامو مينسك – 9.30 مساء
لوجانو X رانافيك – 9.30 مساء
بوهيميانز X ميتيلاند – 9.45 مساء
مواعيد مباريات ودية للأندية إستعداداً لموسم 2026-2027
فيورنتينا X ديبورتيفو لا كرونيا – 9 مساء
مالاجا X العربي – 9 مساء
موناكو X خيتافي – 9 مساء