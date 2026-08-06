مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 5-8-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراتي بنفيكا وهارتس وسالزبورج مع بافوس في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

هراديك كرالوف X بشكتاش – 8 مساء

سالزبورج X بافوس – 8 مساء

باوك سالونيكا X أندرلخت – 8.45 مساء

بنفيكا X هارتس – 10 مساء



مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

إف سي نوح X سيون – 7 مساء

بايد X رابيد فيينا – 7 مساء

دينامو كييف X كاراباج – 8 مساء

ديبريتشين X كوبنهاجن – 8 مساء

إف سي شيريف X سانت جالين – 8 مساء

أياكس X شيلبورن – 9 مساء

سبورتينج براجا X دينامو مينسك – 9.30 مساء

لوجانو X رانافيك – 9.30 مساء

بوهيميانز X ميتيلاند – 9.45 مساء

مواعيد مباريات ودية للأندية إستعداداً لموسم 2026-2027

فيورنتينا X ديبورتيفو لا كرونيا – 9 مساء

مالاجا X العربي – 9 مساء

موناكو X خيتافي – 9 مساء