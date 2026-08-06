محاكمة عاطل بتهمة مقاومة السلطات في السيدة زينب.. اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة عاطل بتهمة مقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية أثناء ضبطه في حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب معلومات تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من مسكنه بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تحركت قوة أمنية لضبط المتهم وما أن رأى القوة الأمنية حتى بادر بإطلاق النار محاولًا الهروب إلا أن القوة نجحت في السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه محمد.ح عاطل ومطلوب للتنفيذ في قضايا مخدرات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.