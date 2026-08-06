الفضة ترتفع في السوق المصرية بدعم صعود الأوقية العالمية.. وعيار 999 يسجل 101 جنيه

ارتفعت أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات الخميس 6 أغسطس 2026، مدعومة بالصعود القوي في الأسعار العالمية، حيث سجل جرام الفضة عيار 999، الأكثر تداولًا واستخدامًا في مصر، ارتفاعًا بنسبة 1.25% ليصعد من 99.90 جنيهًا إلى 101.15 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية العالمية من 59.662 دولارًا إلى 61.186 دولارًا بنسبة 2.55%، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الفضة في آخر تحديث نحو 101 جنيه لعيار 999، و93.5 جنيه لعيار 925 (الفضة الإسترليني)، و91 جنيهًا لعيار 900، و81 جنيهًا لعيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 748 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية نحو 62 دولارًا.



تحسن الجنيه يقلص الفجوة السعرية ويعزز كفاءة التسعير



أوضح تقرير مركز الملاذ الآمن أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أسهم في الحد من انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية، حيث تراجع سعر الدولار من 51.10 جنيهًا للشراء و51.20 جنيهًا للبيع في الأول من أغسطس إلى 50.23 جنيهًا للشراء و50.33 جنيهًا للبيع في الخامس من أغسطس، بانخفاض بلغ نحو 87 قرشًا.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العالمي تقلصت من 3.55% إلى 3.11%، بما يعكس تحسنًا في كفاءة التسعير المحلي واقتراب الأسعار من مستوياتها العادلة عالميًا، إلى جانب انخفاض علاوة المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.



الأوقية العالمية ترتفع 2.55% بدعم ضعف الدولار



أكد التقرير أن أسعار الفضة عالميًا واصلت مكاسبها، حيث ارتفعت الأوقية بنسبة 2.55% لتصل إلى 61.186 دولارًا، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط، وتزايد التفاؤل بشأن الحلول الدبلوماسية للأزمة الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أن السعر المحلي لعيار 999 ارتفع بوتيرة أقل من نظيره العالمي نتيجة تحسن الجنيه المصري، بينما حافظت مختلف أعيرة الفضة على توازنها، وسجل عيار 999 السويسري 101 جنيه للشراء و97 جنيهًا للبيع، مقابل 99 جنيهًا للشراء و95 جنيهًا للبيع لعيار 999 المصري.



الفيدرالي والطلب الصناعي يرسمان اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة



أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن الأسواق تترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار توقعات بعض صناع القرار بإمكانية رفع أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن الفضة لا تزال تحظى بدعم قوي من الطلب الاستثماري والصناعي، خاصة مع توسع استخدامها في صناعات الطاقة الشمسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية من المعادن الثمينة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التوقعات قصيرة الأجل تشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الفضة ولكن بوتيرة حذرة، مدعومًا بضعف الدولار وتحسن الجنيه المصري، مع استمرار ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.