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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة أكثر من 25 فرقة فنية.. انطلاق فعاليات «شاطئ الفن» بالغردقة حتى نهاية أغسطس

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نائبًا عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات البرنامج الثقافي والفني «شاطئ الفن» بمدينة الغردقة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن خطة وزارة الثقافة للأنشطة الصيفية ومشروع «الثقافة حياة»، ويستمر حتى 29 أغسطس بمشاركة أكثر من 25 فرقة فنية من مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد الافتتاح حضور أحمد صابر، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وسط إقبال كبير من أهالي المحافظة وزائريها، حيث بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبها كلمة ترحيبية، قبل أن يعلن السكرتير العام انطلاق البرنامج الفني والثقافي.

ونقل المهندس حسن موافي تحيات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى الحضور، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب دعم مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية وثقافية.

وأكد السكرتير العام أهمية تنظيم الفعاليات في الأماكن المفتوحة، بما يتيح للجمهور والسائحين الاستمتاع بالعروض الفنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى نقل الفنون إلى الشارع والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين والزوار.

عروض يومية في ثلاثة مواقع رئيسية

تُقام عروض «شاطئ الفن» يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتوزع بين ثلاثة مواقع رئيسية بمدينة الغردقة:

  • قصر ثقافة الغردقة: لاستضافة العروض المسرحية والأمسيات الموسيقية وفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.
  • المارينا السياحي: لتقديم عروض التراث المصري والاستعراضات الفنية، ومنها فرق التنورة وتوشكى، أمام السائحين.
  • الممشى السياحي: لتقديم عروض ميدانية مباشرة في الهواء الطلق وسط المواطنين والزائرين، في إطار تحويل الشارع إلى مسرح مفتوح ضمن مشروع «الثقافة حياة».

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون في مختلف المحافظات، وإثراء الحركة الثقافية خلال موسم الصيف، من خلال تقديم عروض مجانية تجمع بين الفن والتراث المصري في أبرز المقاصد السياحية.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر فرع ثقافة البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي

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