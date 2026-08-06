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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الرعاية الصحية» و«التأمين الشامل» بالأقصر يبحثان تقليل انتظار المرضى وتطوير الخدمات

الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالأقصر تبحثان تقليل انتظار المرضى وتطوير الخدمات في اجتماع تنسيقي مشترك
الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالأقصر تبحثان تقليل انتظار المرضى وتطوير الخدمات في اجتماع تنسيقي مشترك
شمس يونس

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر اجتماعه التنسيقي الشهري المشترك مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وشهد الاجتماع استقبال الدكتور أحمد صبري الملاح مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، للدكتورة رحاب علي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد حسني نائب مدير عام فرع الرعاية الصحية، وعدد من القيادات ومديري الإدارات الفنية والتنفيذية بالهيئتين.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية التي تمس مستوى الخدمات الصحية، من بينها تطوير منظومة الإحالات وتقليل فترات انتظار المرضى، وآليات التنسيق للحالات المحولة خارج المحافظة، ومتابعة سداد الاشتراكات، وضمان انتظام صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب أعمال اللجان الطبية، والاهتمام بقياس آراء المنتفعين ورصد احتياجاتهم بمختلف المنشآت الصحية.

كما تناول الاجتماع تعزيز آليات تبادل البيانات والقرارات بين الهيئتين، بما يحقق سرعة الاستجابة للمتغيرات، ويضمن انسيابية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة أعلى، في إطار التكامل بين جهات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح والدكتورة رحاب علي أن الاجتماعات التنسيقية الدورية تمثل أحد أهم أدوات دعم التكامل المؤسسي بين هيئات المنظومة، مشيرين إلى أن استمرار التنسيق وتوحيد الجهود وتبسيط الإجراءات يسهم في تسريع وتيرة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يواكب أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق أفضل خدمة للمنتفعين.

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