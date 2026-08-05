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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر ترفع وتيرة التصالح.. سكرتير عام المحافظة يتابع المراكز ويشدد على سرعة الإنجاز

الأقصر ترفع وتيرة التصالح سكرتير عام المحافظة يتابع المراكز ويشدد على سرعة الإنجاز
الأقصر ترفع وتيرة التصالح سكرتير عام المحافظة يتابع المراكز ويشدد على سرعة الإنجاز
شمس يونس

 تابع اللواء عبدالله عاشور حسن سكرتير عام محافظة الاقصر  سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء بمراكز ومدن الزينية والاقصر والبياضية بمشاركة الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة من الشؤون المالية والادارية والشؤون القانونية والاملاك والتخطيط العمرانى والمتغيرات والمركز التكنولوجى ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية

وتضمنت الأعمال مراجعة التقارير على منظومة المراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة ومعدلات الاداء لكل مرحلة وبحث آليات تسريع وتيرة العمل وإنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح وكذلك حث المواطنين للتقدم للتصالح للاستفادة من حزمة التسهيلات المقدمة من الدولة فى ظل العمل بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص المحافظة على الإسراع في إنهاء ملف التصالح، والتنسيق المستمر مع المراكز والمدن والجهات المختصة لتذليل أية معوقات قد تواجه المختصين أثناء فحص وإنجاز ملفات المواطنين، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، عقب انتهاء جولته على ضرورة الانتهاء من الملفات المتعلقة بمنظومة التصالح في أسرع وقت ممكن، مع تكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز، مؤكداً على أهمية توعية المواطنين الذين تقدموا للتصالح بالتزامهم باستكمال الإجراءات من سداد رسوم او استيفاء مستندات وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أما المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لعدم استيفاء المستندات المطلوبة في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، بضرورة التقدم بطلبات جديدة للتصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون وتقنين أوضاعهم القانونية تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية وادراجهم بموجات الازالة .

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