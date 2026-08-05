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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالأقصر تنفذ حملات تفتيشية موسعة وندوات توعوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

واصلت مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها الميدانية لتعزيز بيئة العمل الآمنة، وحماية حقوق العاملين، ونشر الوعي بالتشريعات العمالية، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على منشآت القطاعين العام والخاص، وتنظيم الندوات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية العمل بالأقصر حملات ميدانية لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الاقتصادية والخدمية والصناعية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين والحد من مخاطر بيئة العمل، إلى جانب متابعة بيانات المنشآت والعمالة على مستوى المحافظة.

وأظهرت أحدث البيانات الإحصائية تسجيل 63 منشأة يعمل بها 2253 عاملاً وموظفاً بمختلف القطاعات، حيث شملت الحملات التفتيشية عدداً كبيراً من المنشآت الحيوية والخدمية.

ففي قطاع الخدمات العامة والمرافق، جرى المرور على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعوامية، وشركة مياه الشرب بأرمنت، وشركة مياه الشرب بطيبة، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات، لمراجعة إجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل.

كما امتدت الحملات إلى القطاع الطبي والرعاية الصحية، وشملت مستشفى إيزيس التخصصي بالبياضية، ومركز العيون الدولي بنزلة الزناتي، ووحدة طب أسرة رزيقات بحري بأرمنت، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية.

وفي القطاع السياحي، تم التفتيش على عدد من الفنادق العائمة، للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة وحماية العاملين، كما شملت الجولات التفتيشية منشآت الاستثمار والتمويل والأنشطة التجارية، إضافة إلى عدد كبير من الورش والمنشآت الصغيرة والمخابز ومحطات الوقود والجمعيات الزراعية ومحال الأنشطة الحرفية والتجارية بمناطق الأقالتة، وأرمنت، والديمقراط، والمحاميد، والقرنة، والزينية، وقامولا، والضبعية.

وفي سياق متصل، وضمن خطة المديرية لنشر الثقافة العمالية، نفذت مديرية العمل حملة تفتيشية تزامنت مع تنظيم ندوة توعوية بمقر وحدة طب أسرة الحليلة بمنطقة عمل إسنا، استهدفت رفع الوعي بمستجدات قانون العمل الجديد وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن الندوة تناولت أبرز التعديلات الواردة بقانون العمل، والقرارات التنفيذية المنظمة لعقود العمل، وساعات العمل الإضافية، والإجازات الرسمية والسنوية، إلى جانب استعراض الضوابط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة بيئة العمل داخل القطاع الصحي.

وأضاف وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن الندوة تضمنت شرح الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع فتح باب الحوار المباشر للإجابة عن استفسارات المشاركين حول آليات تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث استفاد منها 17 من العاملين بشركة الأمن والنظافة بوحدة طب أسرة الحليلة، الذين أشادوا بأهمية هذه اللقاءات التوعوية في تعزيز المعرفة القانونية وتحقيق الاستقرار المهني.

الأقصر اخبار الأقصر مديرية العمل

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