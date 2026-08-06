باكستان.. شاهباز شريف وعاصم منير يزوران السعودية

يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم السبت، دون الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال.

ووفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، فإن الزيارة ستمتد من الخميس إلى السبت، دون تفاصيل رسمية بشأن اللقاءات المقررة أو الملفات المطروحة للنقاش.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع السعودية وباكستان، والتي تشهد تعاونًا في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، إضافة إلى التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط متابعة لعدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود التهدئة والأوضاع الأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).