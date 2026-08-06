غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قضاء صور يسفران عن إصابة 4 أشخاص

شهد قضاء صور اليوم الخميس تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، تخللته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ونزوح عدد من سكان بلدة البرج الشمالي.

ونفذ الطيران المسيّر الإسرائيلي ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة استهدفت الموقع نفسه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور لتلقي العلاج، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه مدينة صور.

كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات باتجاه البلدة.

ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات الكشف الميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم مستهدفاً بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، فيما امتد فجر اليوم إلى محيط بلدة حداثا، وأطلقت قوات الاحتلال نيراناً رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.



