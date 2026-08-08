مرسي مطروح تعلن عن إصدار تراخيص الصيد مع بدء موسم الطيور المهاجرة 2026

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح عن استخراج تصاريح الصيد على المواطنين الراغبين في ممارسة هواية الصيد بمرسي مطروح ، بالتزامن مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة لسنة 2026 ، الذي يبدأ من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر القادم من كل عام ، وذلك بعد موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

تلقى الطلبات

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بان إدارة شئون البيئة بالمجلس بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة سوف تتلقي الطلبات من غد الأحد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لاستخراج تصاريح الصيد على المواطنين، وذلك مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة بعد دفع الرسوم المقررة لحساب صندوق حماية البيئة ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية طبقا للقرار رقم 209 لوزارة البيئة وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك .

وأشار " رجب " إلى اشتراطات وزارة البيئة في قرار تنظيم صيد الطيور لسنة 2026 ، بحظر استخدام الأجهزة الصوتية (سواء العاملة بالموجات فوق الصوتية أو أي تقنيات أخرى لمحاكاة أو جذب أصوات الطيور) في جميع أنشطة الصيد البري، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 ، ومنع القرار إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من 300 متر من شاطئ البحر .

فقد حددت وزارة البيئة إصدار التراخيص والصيد خلال الفترة من شهر أغسطس الجاري إلى 11 نوفمبر من كل عام كفترة مسموح فيها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، وحددت الوزارة محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور ، ومنها مطروح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة استقبال واستخراج تراخيص صيد الطيور المهاجرة طبقا لقانون البيئة رقم 2009 وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك .