ترامب ليس مالك البيت الأبيض.. القضاء الأمريكي يرفض مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة

رفضت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، مساء الجمعة، طعن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار وقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، في مشروع تُقدّر تكلفته بنحو 400 مليون دولار.

وقضت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل واحد، بأن الرئيس لا يملك البيت الأبيض، وإنما يشغله بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، معتبرةً أن إجراء تغييرات إنشائية جوهرية في المجمع يتطلب موافقة الكونغرس وتمويلًا منه.

وأوضحت المحكمة أن الكونغرس لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير محدودة لإعادة تصميم أو تغيير البيت الأبيض، مشددةً على أن قرار إنشاء قاعة الاحتفالات يقع ضمن اختصاص الكونغرس وليس السلطة التنفيذية.

يأتي الحكم بعد أن بدأت إدارة ترامب أعمال هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي يعود تاريخه لأكثر من قرن، تمهيدًا لإنشاء القاعة التي تبلغ مساحتها نحو 89 ألف قدم مربع.

كانت تكلفة المشروع قد قُدرت في البداية بنحو 100 مليون دولار، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى نحو 400 مليون دولار. وتقول إدارة ترامب إن القاعة ضرورية لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، فضلًا عن احتوائها على تجهيزات أمنية متطورة.

من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه «كارثي»، مؤكدًا عزمه الطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية، ومتمسكًا بأن المشروع يمثل «ضرورة أمنية». وقال إن القاعة ستتضمن ملاجئ ومرافق طبية وأنظمة دفاع ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأمهلت المحكمة إدارة ترامب 14 يومًا للطعن أمام المحكمة العليا، فيما أكدت أن قرار وقف الأعمال فوق الأرض مؤقت، ولا يمنع إقامة المشروع بشكل نهائي، وإنما يعلّق أعمال البناء إلى حين الحصول على موافقة الكونغرس.