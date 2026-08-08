انطلاق دورة حكام رفع الأثقال تحت إشراف الأكاديمية البارالمبية

انطلقت فعاليات دورة حكام رفع الأثقال، اليوم السبت، تحت إشراف الأكاديمية البارالمبية التابعة للجنة البارالمبية المصرية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، والارتقاء بمستوى المنظومة البارالمبية.

حضر افتتاح الدورة الدكتور أشرف العجيلي، أمين صندوق اللجنة البارالمبية والمشرف على الأكاديمية البارالمبية، وإبراهيم أمين رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة اللجنة البارالمبية.

وتأتي إقامة الدورة في إطار استراتيجية الأكاديمية البارالمبية التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين، ورفع كفاءتهم الفنية، بما يواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها رياضة رفع الأثقال، ويعزز من جودة العملية التحكيمية في البطولات المحلية والدولية.

من جانبه، أكد العجيلي على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجنة البارالمبية واتحاد رفع الأثقال والأكاديمية البارالمبية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم وتطوير اللعبة، والعمل على توفير كوادر تحكيمية تمتلك أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وشدد أمين صندوق اللجنة البارالمبية على أن الدورة تعكس اهتمام اللجنة البارالمبية بتطوير منظومة العمل الرياضي من مختلف جوانبها، وعدم الاكتفاء بتطوير اللاعبين فقط، وإنما الاستثمار أيضًا في إعداد الحكام والمدربين والإداريين، بما يسهم في بناء منظومة بارالمبية متكاملة وقادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات على المستويين العربي والدولي.