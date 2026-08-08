نائب رئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه التقليدي يبدأ جولته في الشرق الأوسط من مصر

وصل إلى القاهرة المهندس أمين علام، نائب رئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه التقليدي، في مستهل جولته في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأها من مصر ثم السعوديه والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.



وذلك في إطار نشاط الاتحاد الفرنسي لنشر مباديء لعبة الكاراتيه التقليدي والتي تسعي لبناء الإنسان وأخلاقه لا المنافسة والبطولة

وبدأ زيارته بمصر لتعزيز التعاون الرياضي بين مصر وفرنسا، وتطوير رياضة الكاراتيه التقليدي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي زيارة المهندس أمين علام في توقيت مهم بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي خلال شهر أكتوبر المقبل خاصة وأن علام كان له دور كبير في دعم ملف مصر لتنظيم البطولة.

ومن المقرر أن تشمل جولة نائب رئيس الاتحاد الفرنسي عددًا من اللقاءات والزيارات الرياضية، حيث بدأ برنامجه بزيارة النادي الأهلي، كما يتضمن برنامج الزيارة نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع مسؤولي الرياضة والمهتمين برياضة الكاراتيه التقليدي في مصر.

وتستهدف الزيارة بحث آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم انتشار الكاراتيه التقليدي بالشرق الأوسط.