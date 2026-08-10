فيلم باسط للعضلات في المونتاج والعرض نهاية العام الجاري| خاص

دخل المخرج خالد منصور عمليات المونتاج سريعا عقب الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "باسط للعضلات"، في محاولة للحاق بالعرض في أحد المهرجانات العربية ربما قبل نهاية العام الجاري، وقبل العرض التجاري في مصور الوطن العربي.



"باسط للعضلات" يشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الحسيني، وإخراج خالد منصور.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي بطابع معاصر، إذ يناقش قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات كوميدية ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.



على جانب متصل انطلقت التحضيرات الأولية لمسلسل «فرصة سعيدة»، الذي يجمع في بطولته الفنان أحمد مالك والفنان ميشيل ميلاد، واللبنانية ستيفاني عطاالله، في تجربة درامية جديدة تتكون من 10 حلقات، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ والتصوير خلال الفترة المقبلة.



ويتولى إنتاج المسلسل أحمد الجنايني، فيما يتولى محمد معتز مهمة الإخراج، بينما يكتب السيناريو أحمد محيي، في تعاون جديد يهدف إلى تقديم عمل درامي مكثف يناسب طبيعة الأعمال القصيرة التي تحظى باهتمام جمهور المنصات الرقمية.