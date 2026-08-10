انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات

انتظمت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026 بمحافظات الجمهورية.. وسط التزام كامل بجميع الضوابط التي تضمن سير الامتحانات.

ففى محافظة شمال سيناء.. قال حمزه رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، إن طلاب الدبلومات الفنية «الصناعى،الزراعى،التجارى والفندقي»، نظامي السنوات الثلاث والخمس، يؤدون اليوم الامتحانات وفقا للجداول المحددة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية بمدينة العريش بالإضافة إلى غرف عمليات فرعيه بالإدارات التعليمية الست، لمتابعه سير الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الدور الثاني بالدبلومات الفنية يبلغ 161 طالبا وطالبة، موزعين على 7 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.. لافتا إلى أن الامتحانات بدأت يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وتستمر حتي غد الثلاثاء الموافق 11 اغسطس 2026.

وفي محافظة مطروح .. واصل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية اليوم، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 بكافة نوعياتها في يومها التاسع على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 1524 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أمام 5 لجان هي الحمام التجارية بنين والضبعة الصناعية بنين ومطروح الصناعية بنين وفوكة الزراعية وبراني التجارية.

وأكدت المديرية حرصها على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

وأكدت المديرية على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.