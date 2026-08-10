توقعات الفائدة السويسرية تأجل استئناف رفعها حتى منتصف 2027 على الأقرب

أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية لأسعار الفائدة الصادرة عن البنك الوطني السويسري (SNB) تأجيل أي خطوة لرفع معدلات الفائدة المرجعية حتى منتصف عام 2027 على أقل تقدير، مع استمرار الضغوط التضخمية المنخفضة وقوة الفرنك السويسري.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ معدلات التضخم المحلي لتظل مستقرة دون مستوى 1%، مما يعطي البنك المركزي أريحية للاحتفاظ بسياسة نقدية ميسرة لفترة أطول.

ويرى محللون أن البنك يفضل الاعتماد على التدخل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي للحد من التقييم المرتفع للفرنك، بدلاً من اللجوء لزيادة تكاليف الاقتراض التي قد تضر بمعدلات النمو والقطاع التصديري.