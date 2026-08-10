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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق دورة التثقيف الصحي بالبحر الأحمر ضمن مبادرة أنا متعلم مدى الحياة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية «التثقيف الصحي» التي تنظمها إدارة التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ضمن أنشطة مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2026.

وتحاضر في الدورة الدكتورة رانيا صفوت، مدير إدارة الإعلام بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، حيث تتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي، ونشر المفاهيم والممارسات الصحية السليمة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المشاركين.

وأكدت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على دعم برامج التدريب والتطوير المستمر، ورفع كفاءة العاملين، وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

وأضافت أن برامج التدريب والتثقيف تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع توجهات المحافظة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

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