جامعة الوادي الجديد الأهلية تعلن منحًا دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين للعام الجامعي 2026-2027

أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية، عن تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التفوق الدراسي، تزامنًا مع الاستعدادات للعام الجامعي 2026-2027.

وأوضحت الجامعة أن المنحة الدراسية الأساسية تتضمن خصمًا بنسبة 40% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فأكثر في الثانوية العامة وما يعادلها، وتشمل الشهادات المؤهلة للاستفادة من المنحة: الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وشهادة الثانوية الزراعية، بالإضافة إلى خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وأكدت الجامعة أن استمرار الحصول على المنحة طوال سنوات الدراسة يكون بشرط ألا يقل التقدير التراكمي (GPA) عن 3.6 سنويًا، مع منح الأولوية للمجموع الأعلى، وبشرط عدم حصول الطالب على أي منحة أخرى من الجامعة.

كما أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية عن عدد من المنح الجزئية الإضافية التي تستهدف فئات مختلفة من الطلاب، من بينها منحة للطلاب الأشقاء، ومنحة للطلاب الموهوبين رياضيًا الحاصلين على ميدالية أولمبية أو أفريقية أو عربية، فضلًا عن منح للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وتشمل المنح كذلك أبناء الشهداء، حيث يستفيد أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأطباء من الطلاب الملتحقين بالجامعة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك والمعمول بها في الجامعات الأهلية والمقررة من وزارة التعليم العالي.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه المنح تأتي في إطار توجهها لدعم أبنائها الطلاب المتفوقين دراسيًا والمتميزين في المجالات المختلفة، وإتاحة فرص تعليم جامعي متميزة أمام الطلاب المستحقين.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في التقديم والاستفادة من المنح إلى استكمال إجراءات التقديم والتسجيل الإلكتروني عبر الرابط المخصص للقبول بالجامعة: admission.nvnu.edu.eg/login