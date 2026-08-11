الفيلم المصري «أربعتاشر» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم المصري «أربعتاشر» للمشاركة في مسابقة Platform الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ51 للمهرجان، التي تقام في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026.

الفيلم من تأليف وإخراج سامح علاء، ويشاركه الإخراج روبن فانلستن (Robin Vanlest)، ويواصل من خلاله علاء تجربته في عالم الرسوم المتحركة، بعد فيلمه السابق «س الديب» (S the Wolf)، موسعًا بحثه في إمكانيات الصورة والحركة والزمن داخل الأنيميشن.

تدور أحداث «أربعتاشر» في خمسينات القرن الماضي، حين يعود «إبراهيم» إلى بيته بعد غياب طويل، محاولًا أن يجد لنفسه مكانًا من جديد داخل عائلة تعلمت كيف تعيش من دونه. وفي قلب هذه العودة تقف علاقته بـ«علاء»، ابنه البكر، الذي لم يعد الطفل الذي تركه وراءه. وبين أب يحاول الاقتراب وابن لا يعرف تمامًا كيف يستقبله، يبدأ الماضي في التسلل إلى الحاضر، وتتحول العودة إلى اختبار لما يمكن استعادته بعد سنوات من الغياب.

ويأتي الفيلم ضمن مسار فني طوّر خلاله سامح علاء لغة إخراجية خاصة، تنطلق من العلاقات الإنسانية والتفاصيل اليومية الصغيرة، وتعتمد على الصمت، وحركة الجسد، والمسافات بين الشخصيات، وعلى ما تستطيع الصورة التعبير عنه بعيدًا عن التفسير المباشر. وبين السينما والدراما والرسوم المتحركة، ظل اهتمامه منصبًا على الشخصيات في لحظات الهشاشة والتحول، وعلى المسافة بين ما يشعر به الإنسان وما يستطيع قوله، بما يمنح شخصياته وعلاقاته قدرًا أكبر من التركيب والعمق.

وحقق سامح علاء حضورًا دوليًا من خلال أفلامه القصيرة، ومن أبرز محطات مسيرته فيلم «I Am Afraid to Forget Your Face»، الذي فاز بالسعفة الذهبية للفيلم القصير في مهرجان كان السينمائي عام 2020. كما امتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «حكاية نرجس»، إلى جانب اهتمامه المتزايد بالرسوم المتحركة الذي بدأ يتبلور من خلال «س الديب» ويستمر الآن مع «أربعتاشر».

ولا يمثل انتقال سامح بين السينما والدراما والأنيميشن انفصالًا بين تجارب مختلفة، بقدر ما يكشف عن بحث مستمر عن الشكل الأنسب لكل حكاية. ففي أعماله، يمكن للواقعي أن يجاور الغرائبي، وللتفاصيل اليومية أن تفتح أبوابًا على الذاكرة والعالم الداخلي للشخصيات. ومع «أربعتاشر» يمنحه الأنيميشن مساحة أوسع لإعادة تشكيل الزمن والمكان والذاكرة، من دون التخلي عن الحس الإنساني الذي يشكل أحد الخطوط الأساسية في أعماله.

الإنتاج

Les Valseurs – فرنسا

داميان ميجربي – كلارا ماركاردت – جوستان بيشبرتي

White Boat Pictures – بلجيكا

فالنتان لوبلان – دلفين دوي

Fig Leaf – مصر

المنتج: مارك لطفي

المنتجون المشاركون: سامح علاء – محمد فوزي

وتعد مشاركة «أربعتاشر» في مسابقة Platform الرسمية بمهرجان تورنتو محطة جديدة في المسار الدولي لسامح علاء، وحضورًا جديدًا للسينما المصرية ضمن واحدة من أبرز مسابقات المهرجان المخصصة للأفلام ذات الرؤى الإخراجية المميزة

و جدير بالذكر انها المشاركة الثانية لسامح علاء بمهرجان تورنتو بعد مشاركة فيلمه الاول خمستاشر

كما انها المشاركة الثانية للمنتج مارك لطفي في تورنتو حيث شارك سابقا بفيلم دراما ١٨٨٢