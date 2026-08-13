إير كايرو توسع شبكتها بإطلاق رحلات بين عمان ماركا والإسكندرية

أعلنت إدارة مطار مدينة عمان (ماركا)، التابع لشركة المطارات الأردنية (JAC)، عن توسيع شبكة وجهات شركة «إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، عبر إطلاق خط جوي جديد يربط العاصمة الأردنية عمان بمدينة الإسكندرية، بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 14 أغسطس 2026.

ويأتي تدشين هذا الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي الشامل بين المملكة الأردنية الهاشمية وجيمهرية مصر العربية، بما يسهم في دعم حركة السفر والسياحة وتوفير خيارات أكثر مرونة وراحة للمسافرين عبر المطارين.

وأعربت إدارة المطار عن جاهزيتها لاستقبال مسافري الناقلة المصرية على متن رحلاتها الجديدة، مؤكدة التزامها بتوفير كافة التسهيلات لتقديم تجربة سفر آمنة ومتميزة.