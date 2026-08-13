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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمبري للأمن البحري تشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان

ناقلة نفط - أرشيفي
ناقلة نفط - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان، مشيرة إلى أن سفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع.

وفي وقت لاحق، ذكرت المنظمة البحرية الدولية أنها أُبلغت بأن التسرب النفطي من الناقلة الجانحة "كارولين بيزنجي" قبالة سواحل سلطنة عُمان يتجه نحو البر الرئيسي، مشيرة إلى أن النفط ينجرف قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، فيما وُضعت خطط طوارئ للتعامل مع الحادث.

ونبهت المنظمة إلى أن ظروف الرياح الموسمية تعرقل الوصول إلى الناقلة الجانحة، ما أدى إلى تأخير عمليات الإنقاذ.

فيما أعلنت الحكومة العُمانية في وقت سابق أن بقعة النفط الناتجة عن التسرب بلغت نحو 400 كيلومتر مربع.

وتحمل الناقلة نحو مليون برميل من النفط، وكانت عالقة في البحر لنحو سبعة أسابيع قبل اتساع نطاق التسرب، وسط مخاوف متزايدة من أضرار بيئية قد تطال الحياة البحرية والسواحل العُمانية.
 

شركة أمبري للأمن البحري ساحل عمان المنظمة البحرية الدولية الحكومة العُمانية

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