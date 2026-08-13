محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير ماليزيا تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، السفير داتو محمد طارق بن سفيان، سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، خلال أول زيارة رسمية له إلى محافظة الإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها الصناعة والاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير الماليزي، معربًا عن تقديره لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وماليزيا، ومشيدًا بالتجربة التنموية الماليزية، ولا سيما في مجالات الإنشاءات والتنمية، فضلًا عن ما تتميز به الشخصية الماليزية من انضباط ونظام وأخلاقيات عمل.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية تتمتع بمقومات استراتيجية واقتصادية متميزة، في مقدمتها موقعها الجغرافي وميناؤها الذي يستوعب نحو 65% من حركة التجارة الخارجية المصرية، بما يجعلها بوابة مهمة للاستثمارات الماليزية في مصر والمنطقة. داعيًا إلى تنظيم لقاءات موسعة مع الغرفة التجارية بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيدًا بما تتمتع به من تراث حضاري وتاريخي عريق، وما تمثله من أهمية محورية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلعه إلى إقامة اتفاقية تعاون بين الإسكندرية ومدينة ماليزية، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.

وفي المجال التعليمي، ناقش الجانبان، بالتنسيق مع الملحق التعليمي الماليزي، إمكانية توفير برامج تدريبية ودراسية للكفاءات المصرية الشابة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التعليمية بين الجانبين.

وفي المجال السياحي، بحث الجانبان إمكانية إنشاء خط طيران مباشر يربط بين مطارات البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التواصل بين الشعبين المصري والماليزي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك وتنمية أوجه التعاون بين مصر وماليزيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.