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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفل ترفيهي لرسم البسمة على وجوه محاربي السرطان الصغار بالصعيد

مستشفي «شفاء الأورمان» تنظم حفلاً ترفيهياً لرسم البسمة على وجوه محاربي السرطان الصغار بالصعيد
مستشفي «شفاء الأورمان» تنظم حفلاً ترفيهياً لرسم البسمة على وجوه محاربي السرطان الصغار بالصعيد
شمس يونس

نظمت مستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، حفلاً ترفيهياً مبهجاً للأطفال المرضى المترددين على المستشفى والمقيمين بها لتلقي العلاج، وذلك بهدف تخفيف الأعباء النفسية ورفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج.

وتضمن الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والأنشطة التفاعلية التي خلقت أجواء من الفرح والسعادة بين الأطفال وأسرهم، حيث شملت الفعاليات، استعراضات عرائسية وأعمال مسرحية شارك فيها الأطفال.

وشهد الحفل فقرات ألعاب بهلوانية والتي نالت إعجاب الأطفال ورسمت البسمة على وجوههم، بالإضافة إلى ورش رسم وتلوين وتوزيع هدايا وألعاب متميزة على جميع الأطفال المشاركين، وتشجيعهم على مواصلة رحلة التعافي.

من جانبهم أعرب أهالي الأطفال، عن بالغ سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة، مشيدين بالمستوى الطبي والإنساني المتميز الذي تقدمه مستشفى «شفاء الأورمان»، مثمنين الحرص الدائم والمتواصل من قِبل إدارة المستشفى وكوادرها على تقديم رعاية متكاملة.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات المبهجة لا يعد مجرد نشاط ترفيهي فحسب، بل هو جزء أصيل من استراتيجية الرعاية الشاملة التي تتبناها المستشفي، إيماناً منها بأهمية الدعم النفسي في تعزيز عزيمة الأطفال لمواجهة تحديات العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تسهم بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية للأطفال، وتخفيف حدة التوتر والضغوط النفسية التي تعيشها أسرهم خلال رحلة العلاج، مؤكداً أن رفع معنويات الطفل يعزز استجابة جسده للعلاج ويزيد من فرص تعافيه.

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