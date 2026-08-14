قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية
تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية
إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر
المستوطنون يتمردون.. نصب خيمة قرب المنازل ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش
501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة
الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
قرار عاجل من وزير دفاع الاحتلال يخص مستوطنات الضفة الغربية
أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو
3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
الأمن الفيدرالية الروسية تحتجز امرأة في سيفاستوبول للاشتباه في تفجير مبنى عسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقع إعلانًا يفرض رسومًا جمركية على واردات الطائرات المسيرة

ترامب يوقع إعلانًا يفرض رسومًا جمركية على واردات الطائرات المسيرة
ترامب يوقع إعلانًا يفرض رسومًا جمركية على واردات الطائرات المسيرة
أ ش أ

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على إعلان يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أجزائها ومكوناتها.

وذكر البيت الأبيض -في بيان- أن الإعلان الذي وقعه ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على طائرات مسيّرة ذات "حجم معين أو قدرات معينة تُعدّ حساسة للغاية لأغراض الأمن القومي". كما يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على طائرات مسيّرة "أصغر حجمًا وتفتقر إلى قدرات معينة".

وبلغت الرسوم 15% على الطائرات المسيّرة الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وليختنشتاين وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، و10% على تلك الواردة من بريطانيا. وستدخل هذه الرسوم حيز النفاذ خلال ثلاثة أسابيع، بحسب البيان.

وأضاف البيت الأبيض "أن برنامج الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة الذي أطلقه الرئيس ترامب سيسهم في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وقاعدة الصناعات الدفاعية والصناعات المرتبطة بالدفاع، ودعم وإيجاد فرص عمل أمريكية".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الطائرات المسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تؤكد اعتزازها بعلاقاتها الثنائية مع باكستان

الولايات المتحدة تؤكد اعتزازها بعلاقاتها الثنائية مع باكستان

طائرة رايان اير

تدلى من الشباك.. إصابة راكب بجروح خطيرة بعد تحطم نافذة طائرة

وزير الخارجية الياباني يزور السعودية وسلطنة عمان لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الياباني يزور السعودية وسلطنة عمان لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد