ترامب يوقع إعلانًا يفرض رسومًا جمركية على واردات الطائرات المسيرة

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على إعلان يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أجزائها ومكوناتها.

وذكر البيت الأبيض -في بيان- أن الإعلان الذي وقعه ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على طائرات مسيّرة ذات "حجم معين أو قدرات معينة تُعدّ حساسة للغاية لأغراض الأمن القومي". كما يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على طائرات مسيّرة "أصغر حجمًا وتفتقر إلى قدرات معينة".

وبلغت الرسوم 15% على الطائرات المسيّرة الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وليختنشتاين وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، و10% على تلك الواردة من بريطانيا. وستدخل هذه الرسوم حيز النفاذ خلال ثلاثة أسابيع، بحسب البيان.

وأضاف البيت الأبيض "أن برنامج الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة الذي أطلقه الرئيس ترامب سيسهم في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وقاعدة الصناعات الدفاعية والصناعات المرتبطة بالدفاع، ودعم وإيجاد فرص عمل أمريكية".