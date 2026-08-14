الولايات المتحدة تؤكد اعتزازها بعلاقاتها الثنائية مع باكستان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن اعتزاز الولايات المتحدة بعلاقاتها مع باكستان، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها روبيو، اليوم /الجمعة/، نيابة عن الولايات المتحدة إلى شعب باكستان بمناسبة عيد الاستقلال الباكستاني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو "معا من خلال تعاوننا في مجالات الوساطة الإقليمية، والمعادن الحيوية والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، نحول الإمكانات إلى تقدم ملموس ونحقق نتائج ملموسة للأمريكيين والباكستانيين".

وأضاف روبيو "في هذه المناسبة المميزة، نحتفل بالشراكة بين بلدينا وروابط الصداقة التي تجمع شعبينا".