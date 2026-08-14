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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الألعاب التراثية كانت وسيلة مهمة لتعليم الأطفال مهارات التعاون

طفلة
طفلة
البهى عمرو

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الألعاب التقليدية والتراثية كانت وسيلة مهمة لتعليم الأطفال مهارات التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب تدريبهم على تقبل الخسارة وإعادة المحاولة، والتفاوض وحل النزاعات.

وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أن هذه الألعاب لا تعتمد في الأساس على اللعب الفردي، وإنما تقوم على التعاون وتكوين الفرق، وهو ما يمنح الأطفال خبرات اجتماعية تساعدهم على التعامل مع الآخرين واكتساب القدرة على تحمل الخسارة والسعي من جديد لتحقيق الفوز.

وأوضح الدكتور وليد رشاد، أن الهدف ليس إعادة الأجيال الجديدة إلى الماضي، وإنما الاستفادة من أفضل ما قدمه الماضي والحفاظ على الألعاب التراثية باعتبارها جزءًا من هوية المجتمع وذاكرته.

وأشار إلى إمكانية إعادة هذه الألعاب إلى المدارس من خلال الأنشطة المدرسية، وتنظيم أيام للعب الشعبي داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى إشراك كبار السن في تعليم الأطفال، بما يساهم في تقليل الفجوة بين الأجيال وتعزيز التواصل بينهم.

ولفت إلى أن من أبرز الألعاب الشعبية المصرية الاستغماية، نط الحبل، شد الحبل، السبع طوبات والنحلة، إلى جانب ألعاب ارتبطت بأغانى وهتافات شعبية تناقلتها الأجيال.

وحذر رشاد من بعض المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، موضحا أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأساسية في متابعة الأطفال وتنظيم أوقات اللعب، خاصة أن بعض الألعاب قد ترتبط بالتنمر والعنف والعدوان أو تتيح تواصلا غير آمن مع الآخرين.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست المشكلة في حد ذاتها، وإنما تكمن أهمية الأمر في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الألعاب الحديثة والحفاظ على اللعب الجماعي الذي يمثل جزءًا من التراث والهوية.
 

المركز القومي للبحوث الاجتماعية تعليم تعليم الأطفال الألعاب قناة صدى البلد

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