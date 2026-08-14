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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمراجعة أعمال الإنارة بالشوارع والميادين

الإنارة بالشوارع والميادين
الإنارة بالشوارع والميادين
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالوحدات المحلية بأهمية تكثيف أعمال مراجعة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بمختلف الشوارع والميادين والطرق، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الإنارة والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات المترددة عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة


وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد ربيع نائب رئيس المدينة بتنفيذ أعمال إصلاح وتركيب كشافات الإنارة بالكورنيش الجديد ، بدءاً من الجامع الجديد وحتى موقف الأقاليم ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة على الطرق والمحاور الحيوية .

جهود متنوعة

فرق الصيانة تواصل أعمالها بمختلف المناطق
وشاركت فرق الصيانة بقسم الكهرباء فى تنفيذ الأعمال تحت إشراف المهندسة مروة جمال حيث تم التعامل مع أعمال الإصلاح والتركيب ورفع كفاءة الكشافات، بما يسهم فى توفير الإضاءة اللازمة وتحقيق السيولة والأمان أثناء حركة المواطنين والمركبات، خاصة خلال الفترات المسائية .


تواصل محافظة أسوان تنفيذ أعمال المراجعة والصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة بمختلف الشوارع والميادين والطرق ، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات بما يدعم جهود الحفاظ على سلامة المواطنين ، وتحسين مستوى الخدمات ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة.

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