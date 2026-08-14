لتعزيز الإبداع واكتشاف المواهب.. استكمال فعاليات مبادرة شارع الفن بميدان المحطة في أسوان

تواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة أنشطتها المتنوعة ، والتى تشهد إقبالاً وتفاعلاً من أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال الفعاليات المتنوعة التى يتم تنظيمها ضمن المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة" ، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكباً مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى .

فعاليات أسبوعية لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة

وتقام فعاليات المبادرة برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن الفعاليات الأسبوعية للمبادرة التى تستهدف نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتفاعل المباشر مع مختلف ألوان الفنون .

جهود متنوعة

فقرة "اكتشاف مواهب" لإبراز المواهب الأسوانية

وشملت الفعاليات التى ينظمها قصر ثقافة أسوان بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ فقرة "اكتشاف مواهب"، والتى أتاحت الفرصة أمام الجمهور للمشاركة فى مجال الغناء ، وسط أجواء مميزة عكست ثراء وتنوع المواهب الفنية التى تزخر بها محافظة أسوان ، وما تمتلكه من طاقات إبداعية واعدة.

ورشة فنية للأطفال لتنمية المهارات الإبداعية

واختُتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة فنية للأطفال لتصميم وتنفيذ أعمال فنية متنوعة، حيث شهدت الورشة مشاركة متميزة من الأطفال، بما يسهم فى تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، وتشجيعهم على التعبير عن مواهبهم، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع منذ الصغر.

وتواصل محافظة أسوان دعمها للفعاليات الثقافية والفنية التى تستهدف بناء الإنسان واكتشاف المواهب بما يعزز دور الثقافة والفنون فى تنمية الوعى والقدرات الإبداعية ، ويتيح للمواطنين والأطفال مساحات مفتوحة لممارسة الفنون والتعبير عن مواهبهم ، فى إطار مستهدفات الدولة للاستثمار فى رأس المال البشرى وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة.