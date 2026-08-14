40 درجة داخل الكابينة.. إضراب سائقي حافلات لندن بسبب الحر

بدأ أكثر من 1500 سائق حافلات تابعين لشركة "أريفا" شمال لندن إضراباً عمالياً اليوم 14 أغسطس، بسبب ارتفاع الحرارة داخل الحافلات إلى مستويات خطيرة خلال موجة الحر الخامسة التي تضرب العاصمة هذا الصيف.

ويعمل السائقون المضربون في شمال وشرق لندن وأجزاء من إسكس، وفقا لموقع “لندن ناو”.

النقابة: مقصورة الحافلة "فرن" تهدد بالجفاف وضربة شمس



حذرت نقابة "يونايت" من أن درجات الحرارة داخل مقصورة السائق قد تتجاوز 40 درجة مئوية، رغم أن الحرارة الخارجية في لندن تجاوزت 30 درجة للمرة الخامسة هذا الصيف.

وقالت الأمين العام للنقابة شارون جراهام: "لا ينبغي أن يمرض أي عامل بسبب وظيفته.

هذه المشكلة تتكرر كل عام ومع اشتداد حرارة الصيف لم يعد من الممكن تجاهلها".



أريفا تكتفي بمراوح وتبريد جزئي.. وسائق يصاب بضربة شمس



وتستخدم الشركة أنظمة تبريد هواء بدلاً من مكيفات كاملة، والتي لا تخفض الحرارة سوى درجتين إلى ثلاث فقط، بحسب النقابة.

وقال أحد السائقين: "يعتقدون أن مروحة صغيرة كافية وهذا غير صحيح، حرارة الكابينة أعلى من الخارج".

وذكرت النقابة أن سائقاً أصيب بضربة شمس في يونيو الماضي وحصل على إجازة مرضية 5 أيام.



شلل متوقع في 8 مواقف.. وتواريخ الإضراب تمتد حتى أكتوبر

تشمل الإجراءات 8 مواقف رئيسية: باركنج، إدمونتون، إنفيلد، جرايز، بالمرز جرين، ستامفورد هيل، توتنهام، وود جرين. ومن المتوقع حدوث "تأخيرات وإلغاءات كبيرة" في شبكة الحافلات.

وتشمل أيام الإضراب: 14 و15 أغسطس، و18 إلى 21 أغسطس، و25 إلى 28 أغسطس، وأيام متفرقة في سبتمبر وأكتوبر تتزامن بعضها مع إغلاقات مخططة على خط بيكاديللي.

النقابة تطالب بتكييف كامل



أكد المسؤول الإقليمي ستيف ستوكويل أن السائقين أثاروا المخاوف مراراً "لكن الإدارة لا تستمع"، مشيراً إلى أن النقابة مستعدة للتفاوض بشرط تنفيذ "تغييرات جوهرية" لضمان سلامة السائقين.

واتهمت النقابة إدارة "أريفا" بالتقليل من المخاوف وبـ"تنمر" على ممثليها، ودعت إلى تركيب تكييف كامل في جميع الحافلات.