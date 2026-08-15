فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين بالأزهر.. تفاصيل

أعلنت كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين عن فتح باب التقديم لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2026 / 2027.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر الشريف، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة شهيدة مرعي – وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويبدأ التقديم من الأحد 16 أغسطس ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2026.

ويتم التقديم بطريقتين: إلكترونيًا - وورقيًا بمقر الكلية.

19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر

اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م.

وينطلق العام الجديد يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.