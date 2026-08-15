الصين تدين زيارة سياسيين يابانيين ضريح ياسوكوني وتتهم طوكيو بمحاولة إحياء النزعة العسكرية

أدانت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، زيارة مسؤولين وسياسيين يابانيين لضريح ياسوكوني، معتبرة أن هذه التصرفات تبرئ عدوان اليابان خلال الحرب، وتتحدى نتائج الحرب العالمية ضد الفاشية والنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب، وتسيء إلى مشاعر شعوب الدول التي تضررت من النزعة العسكرية اليابانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانج بين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «شينخوا»، إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قدمت تبرعا ماليا لضريح ياسوكوني في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، بينما زار وزير الدفاع شينجيرو كويزومي وعدد من السياسيين الضريح.

وأوضح جيانج أن ضريح ياسوكوني كان أداة ورمزا روحيا للنزعة العسكرية اليابانية التي استخدمت في شن حروب عدوانية خارج البلاد، مضيفا أن تصرفات هؤلاء السياسيين اليابانيين «تدوس علنا على العدالة التاريخية».

وقال: «بينما يعلنون التزامهم بالسلام، يواصلون تقديم الاحترام للمسؤولين عن الحرب. وتكشف هذه الازدواجية بصورة كاملة النظرة المشوهة بشدة إلى التاريخ التي تتبناها القوى اليمينية في اليابان، ومحاولتها الخطيرة لإحياء النزعة العسكرية».

وأشار المتحدث الصيني إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الثمانين لبدء محاكمات طوكيو، داعيا اليابان إلى التعلم بصدق من دروس التاريخ والتوقف عن التصرف بما يتعارض مع مسار التاريخ.

وحذر جيانج من أنه إذا واصلت اليابان اتباع ما وصفه بـ«النزعة العسكرية الجديدة» وأصبحت مصدرا لعدم الاستقرار يهدد السلام الإقليمي، فإنها «ستواجه مرة أخرى حكم العدالة والتاريخ».