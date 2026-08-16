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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نادية الجندي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة ..صور

نادية الجندي
نادية الجندي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نادية الجندي

لفتت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون اللبني المطرز بالكامل.

أنتعلت نادية الجندي حذاء صيفي ذا كعب عالي، ونسقت معه إطلالتها قبعة خوص باللون البيج.

أما من الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

نادية الجندي إطلالة نادية الجندي صور نادية ا لجندي

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