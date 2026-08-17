نظر جلسة محاكمة 59 متهما بخلية التجمع.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، جلسة محاكمة 59 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 19567 لسنة 2025، جنايات التجمع.



تفاصيل أمر إحالة

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الثالث تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

يواجه للمتهمين من الرابع وحتى الأخير تهم الانضمام لجامعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.