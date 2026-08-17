قبل جمع بيانات العملاء.. تعرف على التزامات المورد القانونية

مع توسع عمليات البيع والشراء الإلكتروني، وضع قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط التي تضمن الحفاظ على بيانات العملاء وحمايتها من الاستخدام أو الإفشاء بالمخالفة للقانون، مع إلزام المورد بالالتزام بالسرية وعدم استغلال البيانات في غير الأغراض المسموح بها.



في هذا الصدد، نصت المادة 29 من القانون على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك.



كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

الحصول على بيانات خاصة بالمستهلك



وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.



وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.