لودر يسقط في النيل بكورنيش أهل مصر.. وقوات الإنقاذ تنتشل المعدة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال لودر سقط في النيل بمنطقة كورنيش النيل، أثناء مشاركته في أعمال الإصلاح والتطوير الجارية بممشى أهل مصر.

تفاصيل سقوط لودر بمياه النيل

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن سقوط المعدة الثقيلة في المياه، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، ودفعت بالمعدات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

انتشال اللودر من مياه النيل

وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من تحديد موقع اللودر وانتشاله من مياه النيل دون تسجيل خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات سقوط اللودر أثناء أعمال التطوير.