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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفلين وإنقاذ ثالث في غرق بشاطئ براني

حادث غرق
حادث غرق
ايمن محمود

شهد شاطئ البحر بقرية الظافر التابعة لمدينة براني في محافظة مطروح، حادث غرق أسفر عن مصرع طفل وطفلة، فيما جرى إنقاذ شخص ثالث ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى براني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفاة طفلين


وأسفر الحادث عن وفاة الطفل عصام ا.م ، والطفلة ملك ا.م ، بعد تعرضهما للغرق داخل مياه البحر.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص ثالث على قيد الحياة، وجرى نقله إلى مستشفى براني، حيث تم وضعه بالعناية المركزة تحت الرعاية الطبية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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