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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير مصنع المخلفات الزراعية بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقّد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، في ضوء توجه المحافظة نحو تعظيم القيمة المضافة للمخلفات الزراعية، ودعم الصناعات الخضراء القائمة على إعادة التدوير، يرافقه الأستاذ أحمد سلطان مدير عام شئون البيئة بالمحافظة.

حيثُ تابع عملية تشغيل الأفران المخصصة لإنتاج الفحم والوقود صديق البيئة من جريد النخيل، كما تفقّد وصول عدد (١٨) شاسيه مقطورة خاص بجمع المخلفات من المخطط استكمالها خلال هذا الشهر لدخول منظومة الجَمْع، بالإضافة لعدد (٣) فنطاس سعة ٢٢ م٣ مخصصة للمياه والسوائل المستخدمة في عمليات التدوير.

ووجّه كجك بضرورة تشغيل المفارم الخاصة بالجريد، وسرعة  استكمال أعمال التطوير والإنشاءات؛ استعدادًا للتشغيل الفعلي  وافتتاح المصنع خلال الفترة المقبلة.

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