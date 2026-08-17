تعليم الوادي الجديد تبحث حصر العجز والزيادة في التخصصات بين المعلمين

عقد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقطاع التعليم بالمحافظة، بحضور الأستاذ سمير طاهر، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية «الثانوي والإعدادي والابتدائي واللغات»، وموجهي الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال.

وفي مستهل اللقاء، وجّه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع الحضور، لما يبذلونه من جهود والتزامهم بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والعطاء من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وتناول الاجتماع مناقشة وحصر ورصد العجز والزيادة في مختلف الإدارات التعليمية، بكافة التخصصات والمواد الدراسية، إلى جانب بحث آليات التوزيع العادل للمعلمين على الإدارات التعليمية الخمس، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة.

وأكد مدير المديرية ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في سد العجز والاستفادة من الزيادات في مختلف التخصصات، وتحقيق أفضل توزيع للكوادر التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة لجميع طلاب المحافظة.

وفي ختام اللقاء، حرص مدير التعليم على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تعرقل سير منظومة العمل.