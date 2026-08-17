قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المخابز: 20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج
شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ
عشرات الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في «مدينة المعرفة» بجامعة مركز بالهند
غزل المحلة يشكو أبو المعاطي زكي لـ الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاوزاته بحق النادي
سمسم شهاب : هغني تتر مسلسل الأزهر الشريف في رمضان .. وهذا مصير التمثيل | فيديو
البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين
متحدث التعليم يوضح حقيقة زيادة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع
رئيس المحطات النووية الأسبق : كلما اقترب مشروع الضبعة من النجاح ازدادت محاولات التشكيك فيه
كوشنر : المحادثات الأمريكية مع إيران أفضل من أي وقت مضى
التعليم : تغييرات جوهرية في نظام امتحانات البكالوريا بدءاً من العام الدراسي المقبل
فرصة جديدة لطلاب السويس .. خفض درجات القبول بالمدارس الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد تبحث حصر العجز والزيادة في التخصصات بين المعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقطاع التعليم بالمحافظة، بحضور الأستاذ سمير طاهر، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية «الثانوي والإعدادي والابتدائي واللغات»، وموجهي الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال.

وفي مستهل اللقاء، وجّه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع الحضور، لما يبذلونه من جهود والتزامهم بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والعطاء من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وتناول الاجتماع مناقشة وحصر ورصد العجز والزيادة في مختلف الإدارات التعليمية، بكافة التخصصات والمواد الدراسية، إلى جانب بحث آليات التوزيع العادل للمعلمين على الإدارات التعليمية الخمس، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة.

وأكد مدير المديرية ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في سد العجز والاستفادة من الزيادات في مختلف التخصصات، وتحقيق أفضل توزيع للكوادر التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة لجميع طلاب المحافظة.

وفي ختام اللقاء، حرص مدير التعليم على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تعرقل سير منظومة العمل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الغندور : الأهلي يؤجل مفاوضات تجديد عقود هاني وإمام عاشور وياسر إبراهيم

إنفانتينو

الاتحاد الاسكتلندي يسحب دعمه لـ إنفانتينو

خالد الغندور

الغندور: الشناوي ينضم لمعسكر منتخب مصر بشرط

بالصور

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد