متحف الغردقة الدولي يحتفل بـ عيد وفاء النيل

احتفل متحف الغردقة الدولي بعيد وفاء النيل، وذلك في إطار التواصل المجتمعي ونشر الوعي الاثري والثقافي.



أوضحت إدارة متحف الغردقة الدولي، أنه تم تنفيذ ورش فنية للتلوين للاطفال واشترك في الورشة بعض الزوار من دولة نيجيريا مما يؤكد علي دور المتحف ورسالتة في التواصل المجتمعي ولاقت إستحسان وقبول الجميع فى جو ملىء بالبهجة والسرور.

متحف الغردقة الدولي

يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.