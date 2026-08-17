أسامة سرايا: إحياء ذكرى رابعة محاولة للتحرش بالدولة وصناعة المظلومية

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن هناك محاولات لإعادة طرح ما وصفه بـ"نظرية المظلومية الإنسانية" المرتبطة بأحداث رابعة، معتبرًا أن إحياء هذه الذكرى يأتي في إطار محاولات للضغط على الدولة المصرية وإرباكها.



وأضاف "سرايا" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن من يقودون هذه الأفكار، هم من وصفهم بـ"صناع الفوضى والفساد"، مشيرًا إلى أنهم يحاولون الظهور مجددًا للحديث عن البعد الإنساني للأحداث، واختبار قدرة الدولة على التعامل مع هذه الطروحات.

وأوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع فض اعتصام رابعة، بـ"صبر وحكمة كبيرة"، مؤكدًا أن استمرار الاعتصام كان يمثل أمرًا صعبًا على المجتمع والدولة.

وأشار إلى أن إعادة إحياء ذكرى رابعة وطرحها من منظور "المظلومية التاريخية" يمثل، من وجهة نظره، محاولة لـ"التحرش بالدولة"، داعيًا إلى التعامل مع هذه الطروحات باعتبارها أمرًا يستوجب المساءلة.

وقال سرايا "أنا بطالب كل واحد بيتكلم عن رابعة بطريقة المظلومية التاريخية يتقدم للمحاكمة»، معتبرًا أن الترويج لهذا الخطاب يمثل، تحرشًا بالدولة".

وشدد سرايا على ضرورة عدم السماح بتحويل أحداث رابعة إلى أداة لإعادة إنتاج حالة الاستقطاب السياسي أو استخدامها في الضغط على الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية النظر إلى الأحداث في سياقها السياسي والمجتمعي.