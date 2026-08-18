طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن.. أكلة شهية بطعم بيتي لا يُقاوم

طاجن اللحم بالبصل من الأكلات المصرية الشهية التي تجمع بين بساطة المكونات وغنى المذاق، حيث تمتزج قطع اللحم الطرية مع البصل المتسبك والتوابل لتكوين صوص غني ورائحة لا تقاوم.

ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره ومناسبته للغداء والعزومات، خاصة عند تقديمه ساخنًا إلى جانب الأرز أو الخبز.

طاجن اللحم بالبصل

المقادير:

½ كيلو لحم مكعبات

4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة طماطم مبشورة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل أخضر مقطع

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحم

رشة قرفة بسيطة

ورقة لورا وحبتان حبهان

1 كوب ماء أو شوربة

الطريقة:

شوّحي اللحم في السمن على نار عالية حتى يتغير لونه ويأخذ تحميرًا خفيفًا. أضيفي البصل وقلبيه مع اللحم حتى يذبل ويبدأ في التحول للون الذهبي. أضيفي الثوم والفلفل الأخضر، ثم الطماطم المبشورة والملح والفلفل والبهارات والقرفة. قلبي المكونات لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الماء أو الشوربة. اتركي اللحم على نار هادئة حتى يقترب من النضج. انقلي الخليط إلى طاجن فخار، وغطيه، ثم ضعيه في فرن ساخن على 200 درجة لمدة 30–40 دقيقة حتى ينضج اللحم ويتسبك الصوص. افتحي الغطاء في آخر 10 دقائق ليأخذ الوجه لونًا ذهبيًا شهيًا.

كلما تسبك البصل مع اللحم جيدًا قبل دخول الطاجن الفرن، أصبح الصوص أغنى وأطعم.