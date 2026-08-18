تراجع أرباح "شاومي" إثر أزمة رقائق الذاكرة وزيادة تكاليف المكونات

أعلنت شركة "شاومي" (Xiaomi) عن انخفاض أرباحها الصافية المعدلة بنسبة 42.6% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 6.2 مليار يوان (نحو 919.5 مليون دولار)، متأثرةً بالارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة وزيادة تكاليف المكونات الرئيسية، ما انعكس سلباً على هواتفها الذكية ذات الفئات المتوسطة والاقتصادية.

كما تراجعت الإيرادات الإجمالية للشركة إلى 108.9 مليار يوان، وانخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 26% لتصل إلى 31.2 مليون وحدة، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي لقطاع الهواتف إلى 8.5%.

ويُعزى هذا التأثر البالغ إلى اعتماد "شاومي" الكثيف على الأجهزة الاقتصادية ذات هامش الربح الضيق، مما جعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار المكونات مقارنة بمنافسيها.

وفي المقابل، واصل قطاع السيارات الكهربائية للشركة نموه الإيجابي، حيث سجلت "شاومي" تسليم 104,199 سيارة كهربائية خلال الربع نفسه، محققة إيرادات بلغت 23.9 مليار يوان ما يعكس استراتيجيتها للتنوع والاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة للتخفيف من الضغوط على قطاع الهواتف الذكية.