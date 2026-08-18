قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
زلزال 6.1 ريختر يضرب قبالة سواحل سومطرة الإندونيسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل "اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع أبي" قبل عرضه في مهرجان تورونتو

مهرجان تورونتو السينمائي
مهرجان تورونتو السينمائي
محمد نبيل

يشهد الفيلم القصير المتحرك "اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع أبي" (The Day I Smoked a Cigarette with My Father) عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في تجربة سينمائية مشتركة تجمع بين المخرج المصري سامح علاء والمخرج الفرنسي روبن فوتيرز.
 

تدور أحداث الفيلم في القاهرة عام 1964، وتتابع قصة "علاء"، الصبي البالغ من العمر 12 عامًا، الذي يعيش مع أشقائه الثلاثة الأصغر منه.

وفي أحد الأيام يسمع الأطفال أصواتًا قادمة من الشارع فيكتشفون وسط حشد من المحتفلين أن الرجل الذي عاد إلى المنطقة هو والدهم "إبراهيم"، الذي لم يكن أحد يتوقع عودته بعد اختفائه المفاجئ من حياتهم.

وبينما يستقبل الأشقاء الصغار عودة والدهم بفرحة، يقف "علاء" في موقف مختلف، حيث تسيطر عليه مشاعر الشك وعدم الثقة تجاه هذا الرجل الذي غاب عن حياتهم بشكل مفاجئ.
 

يذكر أن الفيلم يأتي ضمن أحدث أعمال المخرج المصري سامح علاء والذي سبق أن حقق نجاحًا دوليًا لافتًا بفيلمه القصير "أخشى أن أنسى وجهك" (I Am Afraid to Forget Your Face)، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2020.

كان مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF)قد أعلن عن أفلام برنامج العروض الاحتفالية (Gala Presentations) ضمن دورته الحادية والخمسين، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، كاشفًا عن ثلاثة عروض عالمية أولى، يتقدمها فيلم Being Heumann للمخرجة الأمريكية سيان هيدر، الذي اختير ليكون فيلم افتتاح المهرجان.
 

ويُعرض الفيلم لأول مرة عالميًا مساء الخميس 10 سبتمبر في قاعة روي تومسون هول، ضمن حفل افتتاح الدورة الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته هيدر بفيلمها الحائز على جائزة الأوسكار CODA.
 

كما أعلن المهرجان عن العرض العالمي الأول لفيلم Prima Facie للمخرجة البريطانية سوزانا وايت، إلى جانب فيلم الإثارة الكوري الجنوبي The Assassin(s) للمخرج هور جين-هو، وذلك ضمن برنامج Gala Presentations.
 

سامح علاء مهرجان تورونتو السينمائي مهرجان تورونتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

جانب من الحدث

رئيس العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد