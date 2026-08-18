تفاصيل "اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع أبي" قبل عرضه في مهرجان تورونتو

يشهد الفيلم القصير المتحرك "اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع أبي" (The Day I Smoked a Cigarette with My Father) عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في تجربة سينمائية مشتركة تجمع بين المخرج المصري سامح علاء والمخرج الفرنسي روبن فوتيرز.



تدور أحداث الفيلم في القاهرة عام 1964، وتتابع قصة "علاء"، الصبي البالغ من العمر 12 عامًا، الذي يعيش مع أشقائه الثلاثة الأصغر منه.



وفي أحد الأيام يسمع الأطفال أصواتًا قادمة من الشارع فيكتشفون وسط حشد من المحتفلين أن الرجل الذي عاد إلى المنطقة هو والدهم "إبراهيم"، الذي لم يكن أحد يتوقع عودته بعد اختفائه المفاجئ من حياتهم.



وبينما يستقبل الأشقاء الصغار عودة والدهم بفرحة، يقف "علاء" في موقف مختلف، حيث تسيطر عليه مشاعر الشك وعدم الثقة تجاه هذا الرجل الذي غاب عن حياتهم بشكل مفاجئ.



يذكر أن الفيلم يأتي ضمن أحدث أعمال المخرج المصري سامح علاء والذي سبق أن حقق نجاحًا دوليًا لافتًا بفيلمه القصير "أخشى أن أنسى وجهك" (I Am Afraid to Forget Your Face)، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2020.



كان مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF)قد أعلن عن أفلام برنامج العروض الاحتفالية (Gala Presentations) ضمن دورته الحادية والخمسين، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، كاشفًا عن ثلاثة عروض عالمية أولى، يتقدمها فيلم Being Heumann للمخرجة الأمريكية سيان هيدر، الذي اختير ليكون فيلم افتتاح المهرجان.



ويُعرض الفيلم لأول مرة عالميًا مساء الخميس 10 سبتمبر في قاعة روي تومسون هول، ضمن حفل افتتاح الدورة الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته هيدر بفيلمها الحائز على جائزة الأوسكار CODA.



كما أعلن المهرجان عن العرض العالمي الأول لفيلم Prima Facie للمخرجة البريطانية سوزانا وايت، إلى جانب فيلم الإثارة الكوري الجنوبي The Assassin(s) للمخرج هور جين-هو، وذلك ضمن برنامج Gala Presentations.

