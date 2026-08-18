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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة السينمائيين: ليس لنا علاقة بتشكيل لجان لإدارة جمعية كتاب ونقاد السينما

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
أحمد إبراهيم

أكدت نقابة المهن السينمائية نفيها القاطع لكل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من علاقتها بترشيحات أو المشاركة فى ترشيح لجان لمجلس ادارة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وأنه تربطها بجميع أعضائها علاقة ود وأنهم على مسافة واحدة.

وتأكيدا على أن نقابة السينمائيين ليست طرفا فى الترشيحات أو الوقوف مع طرف ضد طرف آخر ، فقد اضطررنا للكشف عن حقيقة ما يتم حاليا، إذ إن الجهة المعنية بالملف قد أوكلت إحدى المؤسسات المهمة جدا بترشيح اسماء من بين أعضاء جمعية كتاب ونقاد السينما. 
وسيتضح جليا خلال ساعات أن كل ما يكتب مدفوعا بتكهنات غير حقيقية ومن ثم وجب التنويه لتوخى الحذر وعدم الزج باسم نقابة السينمائيين فى تلك الأزمة التى كان تدخل النقابة فى بداية الأمر من اجل تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف وتم استقبالهم فى مكتب الأستاذ مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب لمحاولة ذلك وتأكيدا على أن النقابة تقف فى الحياد  مع الجميع.

نقابة السينمائيين أخبار نقابة السينمائيين جمعية كتاب ونقاد السينما

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