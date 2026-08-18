كان واقف تحت بيتهم.. ضبط المتهمين بالتعدى على شخص بالضرب بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم بالتعليق من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته وسرقته حال عودته لمنزله بدمياط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط من المجنى عليه ("له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترف إثنين منهما بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لوقوف المجنى عليه أسفل منزلهم ليلاً مما أثار حفيظتهم فقاموا على إثر ذلك بالتعدى عليه ونفوا قيامهم بسرقته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









